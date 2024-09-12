ООН сообщил о гибели шести сотрудников в результате израильского удара в Газе

CentralAsia (CA) - Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило о гибели шести сотрудников организации в результате двух авиаударов по бывшей школе в лагере беженцев Нусейрат в центральном районе сектора Газа.

«Это самое большое число погибших среди наших сотрудников в результате одного инцидента»,— сказано в заявлении БАПОР. Один из погибших был управляющим центра приема беженцев, добавили в организации.

Накануне армия обороны Израиля сообщила об атаке по бывшей школе в лагере беженцев Нусейрат в Газе. По утверждению пресс-службы ведомства, там находились палестинские радикалы из боевого крыла движения «Хамас».

Местные медики и представители подконтрольного ХАМАС Управления гражданской обороны Газы заявили, что в результате удара по школе «Аль-Джауни» погибли 14 человек