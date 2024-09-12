В Узбекистане мужчину осудили за участие в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер»

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CentralAsia (UZ) - Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил 48-летнего жителя столицы Узбекистана к четырем годам ограничения свободы за участие в военных действиях в Украине в составе ЧВК «Вагнер».

Как пишет «Газета.uz» со ссылкой на копию приговора, при вынесении приговора учитывались смягчающие обстоятельства: признание вины, добровольное возвращение в Узбекистан, наличие троих детей и супруги с инвалидностью.

Гражданин Узбекистана, чье имя не называется, в сентябре 2022 года выехал в Новосибирск на заработки. Находясь в России, он решил вступить в ЧВК «Вагнер» по объявлению в одном из Telegram-каналов. Согласно постановлению суда, мужчина прошел курс военной подготовки, а затем участвовал в боевых действиях на территории Украины. Он вернулся в Узбекистан в сентябре 2023 года. За время, проведенное в зоне боевых действий, был награжден медалью ДНР «За освобождение Артемовска».

48-летний житель Ташкента признан виновным по статье об участии в вооруженном конфликте на стороне или территории иностранного государства (от пяти до десяти лет лишения свободы). Ограничение свободы, которое назначил суд вместо лишения свободы, предполагает запрет на выход из дома в определенное время суток.