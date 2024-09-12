В Казахстане сдали в эксплуатацию самый длинный в стране автомобильный тоннель

CentralAsia (KZ) - В Туркестанской области Казахстана в четверг открывается движение по самому длинному автомобильному тоннелю в стране, сообщило Министерство транспорта.

Двухпутный тоннель на перевале Шакпак Баба имеет длину 840 метров, ширину 11 метров и высоту 8 метров, уточнили в Минтрансе.

«Для обеспечения безопасности предусмотрены диспетчерские пункты с обеих сторон тоннеля, которые управляют процессами освещения, вентиляции, сигнализации и светофорным регулированием», - отметило ведомство.

Тоннель является частью международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай». Он в том числе обеспечит движение транспорта на сложном участке, где зимой часто образовывались снежные переметы, препятствующие передвижению.

После открытия тоннеля основной транспортный поток будет перенаправлен в объезд населенного пункта Шакпак Баба, что должно повысить безопасность в поселке, отмечали ранее в Минтрансе.

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