экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане сдали в эксплуатацию самый длинный в стране автомобильный тоннель

CentralAsia (KZ) -  В Туркестанской области Казахстана в четверг открывается движение по самому длинному автомобильному тоннелю в стране, сообщило Министерство транспорта.

Двухпутный тоннель на перевале Шакпак Баба имеет длину 840 метров, ширину 11 метров и высоту 8 метров, уточнили в Минтрансе.

«Для обеспечения безопасности предусмотрены диспетчерские пункты с обеих сторон тоннеля, которые управляют процессами освещения, вентиляции, сигнализации и светофорным регулированием», - отметило ведомство.

Тоннель является частью международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай». Он в том числе обеспечит движение транспорта на сложном участке, где зимой часто образовывались снежные переметы, препятствующие передвижению.

После открытия тоннеля основной транспортный поток будет перенаправлен в объезд населенного пункта Шакпак Баба, что должно повысить безопасность в поселке, отмечали ранее в Минтрансе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com