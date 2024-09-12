В Подмосковье задержали мигранта из Узбекистана, который месяцами насиловал двух похищенных мальчиков

- Азия и мир, общество
- 15:07, 12 сентября 2024
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CentralAsia (CA) - В Подмосковье задержали 38-летнего мигранта из Узбекистана, который похитил двух мальчиков под Рязанью и насиловал их несколько месяцев.
По данным «Московского комсомольца», ссылающегося на Следственное управление по Московской области России, злоумышленник снимал жилье с семейной парой в городе Ряжск Рязанской области. В мае он похитил двух сыновей своих соседей и вывез за 300 километров от дома на животноводческую ферму в Подмосковье. Там он поселился в строительном вагончике.
На допросе педофил заявил, что «украл детей, потому что хотел их усыновить», и что у них была «интимная связь».
В сентябре преступника задержали, детей освободили. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и совершении развратных действий. Мигранта заключили под стражу.