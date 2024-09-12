В Алматы сын бывшего депутата насмерть переехал охранника ЖК: Расследование приостановлено

CentralAsia (KZ) - В прокуратуре Алматы рассказали о ходе расследования в отношении сына бывшего депутата, который в марте этого года несколько раз переехал охранника ЖК «Меркур Тауэрс» на автомобиле, передает Tengrinews.kz.

В прокуратуре Алматы в ответ на официальный запрос редакции сообщили, что досудебное расследование было начато 29 марта по факту убийства.

«В настоящее время органом уголовного преследования принято решение о прерывании сроков досудебного расследования на основании пункта 4 части 7 статьи 45 УПК», - сообщили в ведомстве.

Указанная статья гласит, что сроки досудебного расследования прерываются в случае временного психического расстройства или иного тяжелого заболевания подозреваемого, обвиняемого, удостоверенного в предусмотренном законом порядке.

Напомним, убийство охранника, которого несколько раз на внедорожнике переехал житель дома, а затем прыгал у него на голове, попало на видео. Охранника увезли в тяжелом состоянии в больницу, где он скончался.

Причиной жестокой расправы стало то, что секьюрити не выпускал мужчину со двора жилого комплекса по просьбе его родителей.

После происшествия жители дома рассказали корреспондентам, что 45-летний мужчина, задавивший охранника, жил в этом же ЖК вместе с родителями несколько лет. Он якобы страдал наркотической зависимостью и все время держал в страхе соседей.

Люди тогда пожаловались, что им не раз приходилось вызывать полицию в связи с неадекватным поведением соседа. Однако все ему каким-то образом сходило с рук.

Позже СМИ сообщали, что подозреваемый в жестоком убийстве является сыном бывшего депутата. Также его отец ранее предположительно занимал должность старшего помощника прокурора Талдыкоргана.

Убитого охранника жители ЖК характеризовали как очень доброго и отзывчивого человека. У погибшего остались жена и трое детей.

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