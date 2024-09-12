Пентагон выделил $1,2 млрд на производство ракет AMRAAM, в том числе для Украины

CentralAsia (CA) - Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon почти на $1,2 млрд на производство авиационных ракет средней дальности AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) и сопутствующего оборудования, сказано в заявлении на сайте Пентагона.

AMRAAM является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. Стоимость одной ракеты варьируется в зависимости от модификации от $1,2 млн до $1,97 млн.

Из документа следует, что в рамках контракта ракеты и оборудование планируется передать нескольким странам. Среди них — Украина, Болгария, Япония, Великобритания, Венгрия, Германия, Италия, Канада, Бахрейн, Норвегия, Финляндия и Швейцария. Ожидается, что работы по контракту будут завершены к 31 декабря 2028 года.

В конце июля Пентагон заключил контракт с Northrop Grumman на поставку девяти самолетов E-2 Advanced Hawkeye радиолокационного обнаружения на $1,45 млрд. Пять самолетов предназначаются для Японии, четыре — для Военно-морских сил США.