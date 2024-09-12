Число жертв тайфуна во Вьетнаме выросло до 197

CentralAsia (CA) - Во Вьетнаме число жертв тайфуна «Яги» достигло 197 человек, еще 807 получили травмы, 128 считаются пропавшими без вести, сообщает Vietnam News.

11 сентября сообщалось о 141 погибшем.

В Ханое вышла из берегов река, что привело к затоплению многих дорог. Тысячи жителей, живущих в низинных районах, эвакуированы.

«Яги» обрушился на Вьетнам 7 сентября. Он привел к сильным затоплениям и оползням на севере страны, где расположены многие крупные заводы и склады.

Ранее в сентябре ураган ударил по южным районам Китая и по Филиппинам.

«Яги» стал самым сильным ураганом в регионе за этот год и самым мощным из обрушивавшихся на Вьетнам за десятилетия.