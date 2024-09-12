SpaceX Илона Маска вывела первое частное лицо в открытый космос

CentralAsia (CA) - Американская компания SpaceX Илона Маска, успешно осуществила первый в истории полностью частный выход в открытый космос, сообщает «Би-би-си».

Капитан и спонсор миссии Polaris Dawn миллиардер-авиатор Джаред Айзекман вышел из корабля Dragon, летевшего на высоте более 700 км над поверхностью Земли со скоростью свыше 25 тысяч км/ч, и через несколько минут успешно вернулся обратно.

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За ним в открытом космосе несколько минут провела Сара Гиллис — ведущий инженер SpaceX. Два других члена полностью частного экипажа — коллега Гиллис Анна Менон и друг Айзекмана Скотт «Кидд» Потит, оставались внутри корабля.

Однако и они оказались в безвоздушном пространстве, поскольку у Dragon нет шлюза, и для выхода в космос пришлось открыть люк настежь.

Выход за пределы корабля считается самой рискованной частью орбитального полета и был уделом профессиональных космонавтов, астронавтов и тайконавтов государственных космических миссий со времени первого выхода в открытый космос Алексея Леонова в 1965 году.

Шестидневная миссия Polaris Dawn стартовала два дня назад и накануне побила еще один рекорд — поднялась на самую высокую околоземную орбиту за всю историю пилотируемых полетов. Дальше от Земли улетали только астронавты лунных миссий «Аполлон».