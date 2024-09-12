В Ташкенте из мечетей за ненадлежащее выполнение обязанностей уволили 18 имамов

CentralAsia (UZ) - За первые восемь месяцев 2024 года из ташкентских мечетей уволены восемь имам-хатибов (проповедников) и десять их заместителей. Они допускали ошибки в своей деятельности и выполняли трудовые обязанности ненадлежащим образом, сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана (УМУ).

Уточняется, что за отчетный период в отношении еще четырех священнослужителей применили дисциплинарное взыскание за подобные проступки. Статистика была озвучена в ходе критико-аналитического совещание столичных имам-хатибов, на котором председательствовал глава УМУ, муфтий шейх Нуриддин Холикназар.

Холикназар обрушился с резкой критикой в адрес ташкентских имамов, заявив, что некоторые из них «несерьезно относятся к своей основной задаче, не прилагают достаточных усилий для обеспечения потребностей верующих, а также допускают нарушения исполнительной дисциплины». Муфтий подчеркнул, что управление приняло меры в отношении священнослужителей, которые не соответствовали установленным порядкам, требованиям трудовых договоров и должностным инструкциям.

Также руководитель УМУ призвал всех проповедников мечетей совершенствовать свою деятельность, работать над повышением навыков и знаний, быть достойными служителями шариата и выполнять обязанности с «горячей любовью, благочестием и преданностью».