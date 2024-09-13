Министерство образования теперь публикует новости, используя классическое письмо

CentralAsia (MNG) - В Законе о монгольском языке говорится следующее: «На основе поэтапной реализации программы национальной письменности и соответствующей подготовки государственные организации и организации местного самоуправления должны использовать в своей работе кириллицу и классическое монгольское письмо, а также обеспечивать соблюдение и стандартизацию нормы». В связи с этим Министерство образования показало пример и первым начало публиковать новости, используя национальное монгольское письмо.

Посетители официального сайта министерства могут самостоятельно выбрать монгольскую письменность в правой верхней части страницы.

С 13 века монголы используют монгольскую письменность в государственных делах и создают научные труды. Монгольская письменность является не только официальной классической письменностью, но и драгоценным наследием мировой литературной культуры.

Изучение, исследование, пропаганда, распространение, защита, наследование и развитие монгольской письменности, которая является гарантией культуры и менталитета монгольского народа, является благородной обязанностью не только каждого монгола, но и мирового литературного и культурного наследия.

источник: middleasiannews.com

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