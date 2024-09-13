Инвестиционное соглашение Orano Mining будет вынесено на осеннюю сессию парламента

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании правительства сообщалось, что инвестиционное соглашение компании Orano Mining планируется внести на рассмотрение осенней сессии парламента.

Стороны согласовали около 200 предложений контракта. Монгольская сторона выразила свою позицию по шести предложениям, которые еще не согласованы.

Монгольская сторона в основном фокусируется на таких вопросах, как расчет инфляции по роялти за минеральные ресурсы, и обе стороны берут на себя совместную ответственность за экологические риски.

Горные работы запланированы на 20 лет, а восстановление окружающей среды — на 10 лет.

Глава управления по делам правительства сообщил, что по проекту нынешнего контракта достигнуто 51-процентное взаимопонимание, а переговоры завершатся в октябре.

Над инвестиционным соглашением работали три международные консалтинговые компании.

Соглашение между компанией Orano и монгольской государственной инвестиционной компанией Erdenes Mongol LLC устанавливает рамки инвестиционного соглашения, которое заложит основы долгосрочных отношений по разработке и промышленной эксплуатации крупного уранового проекта Зөөвч Овоо на юго-западе Монголии. Ожидается, что инвестиционное соглашение будет подписано до конца текущего года.

Соответствующий протокол был подписан 12 октября в Елисейском дворце в Париже председателем правления компании Orano Клодом Имаувеном и генеральным директором компании Erdenes Mongol Наранцогтом Санжаа в присутствии президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и президента Франции Эммануэля Макрона.

«Опытно-промышленные работы в течение 2021-2022 гг. уже подтвердили экономическую, экологическую и социальную целесообразность эксплуатации участка Зөөвч Овоо», - отметила французская компания Orano.

Проект разработан компанией Badrakh Energy, совместным предприятием Orano Mining и монгольской государственной компании MonAtom.

«Совместный франко-монгольский проект будет основываться на международных стандартах и передовой практике в области безопасности, охраны окружающей среды, что станет ориентиром для развития отрасли в Монголии», — добавила французская компания.

Кроме того, Orano заявила, что в долгосрочной перспективе она намерена совместно с местными сообществами вести ответственную добычу полезных ископаемых, реализуя программу развития и сотрудничества в интересах местного населения.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения