Первый в Монголии НПЗ стоимостью $1,7 млрд будет готов к марту 2026 года

Вартика Шукла

CentralAsia (MNG) - Ожидается, что Engineers India Ltd. завершит строительство первого в Монголии нефтеперерабатывающего завода мощностью 1,5 млн тонн к марту 2026 года, сообщилg в среду председатель компании.

Работа нелегкая, но проект продвигается успешно, сказала Вартика Шукла во время пресс-конференции в Нью-Дели, не уточнив предполагаемую дату ввода в эксплуатацию.

Проект стоимостью 1,7 млрд долларов, финансируемый правительством Индии, поможет восточноазиатской стране использовать добываемую внутри страны сырую нефть для производства транспортного и кулинарного топлива для местного потребления. В настоящее время Монголия экспортирует большую часть своей сырой нефти в соседний Китай.

Предстоящий НПЗ — это крупнейший проект кредитной линии, финансируемый Индией в мире. В рамках этой программы страна предлагает льготные процентные ставки развивающимся странам при условии, что 75% контрактов будут подписаны с индийскими компаниями.

Проект является проверкой способности государственной инжиниринговой компании вести строительство в суровых климатических условиях. Работы, начатые в 2019 году, были отложены из-за вспышки COVID и неблагоприятных погодных условий.

Шукла сообщил журналистам, что работы на объекте можно проводить только с апреля по октябрь, поскольку в остальное время года температура опускается ниже нуля. На объекте температура колеблется от 38 до -35 градусов по Цельсию, часто случаются песчаные бури.

Нехватка рабочей силы и отсутствие у Монголии выхода к морю также замедлили строительство. Материалы приходилось доставлять морем и ввозить на ее территорию, пересекая третью страну, преодолевая почти 1100 километров только в стране назначения.

источник: middleasiannews.com

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