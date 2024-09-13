Стартап, основанный монгольским парнем, был включен в панель запуска YCombinator

CentralAsia (MNG) - Стартап «ProhostAI», основанный Билгууном Уламмандахом, широко известным как «Гарвард» Билгуун, был включен в панель запуска YCombinator.

Таким образом, стартап получил огромную возможность получить международное признание, привлечь инвестиции и начать сотрудничество. ProhostAI — это сервис искусственного интеллекта для управления объектами недвижимости, в том числе сдаваемыми в аренду на Airbnb.

Помимо работы в качестве специалиста по данным в Airbnb в течение шести лет, Билгуун имеет на платформе 9 объектов недвижимости на общую сумму 15 миллионов долларов США.

В 2015 году, когда он был студентом четвертого курса Гарварда, он был широко известен как 20-летний парень, говоривший на шести языках.

YC — стартап-акселератор для перспективных молодых компаний. У него есть опыт превращения идей на ранней стадии в общеизвестные имена. Подумайте, Страйп, Вкус или RazorPay — те, что стартовали в YC.

Вот в чем дело: YC не раздает бесплатные деньги. Это стартап-акселератор и фирма венчурного капитала. Это означает, что они инвестируют в перспективные стартапы в обмен на долю в компании (акционерный капитал).

YCombinator — венчурный фонд, работающий в формате бизнес-инкубатора для небольших компаний в сфере информационных технологий, основанный в марте 2005 года группой инвесторов во главе с Полом Грэмом. Фонд дважды в год инвестирует «небольшую сумму ($150 тыс.) в большое количество компаний (самый последний пример — 107 компаний)». Фонд в течение трехмесячного периода работает с теми, кто поступил на программу, помогает создавать продукт и найти инвесторов. При этом фонд инвестирует $150К и получает 7 % в компании.

Предыдущие условия инвестирования, которые действовали до апреля 2014 года: $17 тыс. за 7 % плюс дополнительные $80 тыс. которые конвертируются в долю по оценке следующего раунда инвестиций

источник: middleasiannews.com

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