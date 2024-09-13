В Улан-Батор прибыла заместитель министра торговли США Мариса Лаго

CentralAsia (MNG) - Заместитель госсекретаря Мариса Лаго провела ряд встреч в Монголии.

Заместитель госсекретаря и заместитель министра торговли США Мариса Лаго встретилась с представителями Министерства промышленности и минеральных ресурсов и Министерства экономики и развития Монголии, чтобы подтвердить приверженность углублению торговых и коммерческих связей между США и Монголией.

Во время переговоров стороны подробно обсудили повестку предстоящего визита и перспективы расширения взаимовыгодного партнерства. Представитель Минторговли США выразила свою готовность оказать содействие в продвижении совместных программ и инициатив, направленных на расширение двусторонних торгово-инвестиционных отношений.

Коммерческие специалисты в Монголии работают в партнерстве с командой Коммерческой службы США в Китае.

источник: middleasiannews.com

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