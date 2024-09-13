Украина объявила Монголии демарш в связи с визитом Путина

CentralAsia (MNG) -

МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита в страну президента России Владимира Путина. Об этом говорится в Telegram ведомства.

«К монгольской стороне доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страной — подписантом Римского статута выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны», — сообщили в МИД Украины.

В ведомстве добавили, что Киев не оставит такие действия без должной реакции, а данное решение будет учтено при дальнейшем развитии отношений Украины с Монголией. Вместе с тем, украинский МИД выразил надежду, что Монголия предпримет «действенные шаги для восстановления конструктивного характера традиционно дружественных украинско-монгольских отношений».

В начале сентября Владимир Путин посетил Монголию с двухдневным визитом и беспрепятственно вернулся в Россию. Это был первый визит Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда в Гааге, после того как в марте 2023 года этот суд выдал ордер на его арест.

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