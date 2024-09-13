Путин: Удары дальнобойным оружием по России будут означать участие НАТО в конфликте

CentralAsia (CA) - Применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», заявил президент РФ Владимир Путин.

Он заявил, что Украина не в состоянии наносить такие удары сама. По его словам, это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Украина не располагает, кроме того, только военнослужащие альянса могут вносить полетные задания.

«Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет», — сказал президент.

По словам Путина, если решение примут, это изменит саму суть, природу конфликта, и это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией.

«А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — добавил он.

В последние несколько недель в западных СМИ обсуждается возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам внутри России. The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщает, что Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели на территории России. По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 11 сентября также намекнул, что Белый дом собирается снять свои ограничения.