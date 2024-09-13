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В Марокко выявили первый случай оспы обезьян

CentralAsia (CA) -  Первый случай оспы обезьян зафиксировали в Марокко, сообщил Минздрав страны. Заболевший мужчина — из города Марракеш, болезнь у него подтвердили вчера, 12 сентября.

Ведомство уточнило, что состояние больного стабильное, у него не проявляются никакие симптомы, и он ни с кем не контактировал. Какой именно вариант вирусной инфекции выявлен, неизвестно, пишет Reuters.

В августе Всемирная организация здравоохранения признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Вирус начал распространяться в Демократической Республике Конго, позднее случаи заражения выявили в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. В прошлом месяце в Швеции зарегистрировали первый случай заражения.

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