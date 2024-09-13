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Liberation: Telegram начал сотрудничать с силовыми ведомствами Франции

CentralAsia (CA) -  Мессенджер Telegram после начала уголовного преследования основателя платформы Павла Дурова стал отвечать на запросы национальной полиции и жандармерии Франции по нескольким расследованиям, а также передавать информацию, которая может помочь найти преступников, сообщает Liberation.

Руководитель отдела Национальной прокуратуры по борьбе с киберпреступностью Жоанна Брусс заявила, что Telegram стал активнее содействовать работе правоохранителей. Федеральная прокуратура Бельгии также сообщила, что мессенджер стал чаще отвечать на запросы.

Дурова задержали 24 августа по прилете во Францию. Ему было предъявлены обвинения в содействии тяжелым уголовным преступлениям из-за отказа передавать информацию силовиками и модерировать Telegram. 28 августа Дурова отпустили из-под ареста под залог €5 млн и поместили под судебный надзор с запретом покидать территорию Франции.

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