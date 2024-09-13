Из-за паводка на севере Вьетнама погибли 233 человека, более 800 пострадали

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 233 человека погибли и 823 пострадали в результате паводка в северной части Вьетнама, вызванного тайфуном «Яги», передает VNExpress.

По данным агентства, 103 человека числятся пропавшими без вести.

Согласно информации чрезвычайных служб, в результате наводнения в 26 провинциях и городах Вьетнама были затоплены и разрушены более 204 тыс. домов и зданий, также повреждены линии электропередачи и связи. Паводок уничтожил свыше 263 тыс. га сельскохозяйственных площадей, на которых выращивали рис, фрукты и другие культуры.

В спасательных и восстановительных работах участвуют подразделения военнослужащих Вьетнамской народной армии и сил народной милиции. По всей стране организован сбор средств для помощи пострадавшим.

Супертайфун «Яги» обрушился на Юго-Восточную Азию 1 сентября. Он также привел к гибели людей на Филиппинах, в Китае и Гонконге. Филиппинский нацсовет по управлению и снижению риска бедствий оценивал ущерб, причиненный стихийным бедствием, в 1,36 млрд филиппинских песо ($27,57 млн).