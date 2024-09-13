В России резко выросло число вариантов COVID-19, устойчивых к иммунитету

CentralAsia (CA) - Роспотребнадзор зафиксировал в России резкое увеличение вариантов COVID-19, имеющих мутации, которые способны обходить иммунитет. Как сообщили в ведомстве, это привело к существенному росту заболеваемости COVID-19 в России в начале сентября.

«По данным молекулярно-генетического мониторинга, проводимого Роспотребнадзором, в последние 2-3 недели в Российской Федерации в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT»,— рассказали в Роспотребнадзоре.

Такие варианты коронавируса обладают мутациями в шиповидном белке, что дает вирусу возможность избегать иммуного ответа и сохранять способность эффективно инфицировать клетки, добавили в ведомстве.

По данным оперативного штаба по борьбе коронавирусной инфекцией, со 2 по 8 сентября в России с COVID-19 госпитализировали 3166 человек. Количество госпитализаций в сравнении с предшествующей неделей увеличилось на 7%.

Показатель заболеваемости коронавирусом в стране на 100 тыс. населения за этот период увеличился на 17,3% по сравнению с предыдущей неделей. Рост заболеваемости зафиксирован в 68 субъектах, в том числе в 19 регионах более чем в среднем по стране.