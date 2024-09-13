Дожди и заморозки ожидаются в выходные на севере, востоке и в центре Казахстана

CentralAsia (KZ) - Под влиянием обширного антициклона 14-16 сентября на части Казахстана сохраняется погода без осадков, а на севере, востоке и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, на востоке республики ночью дожди могу перейти в снег. Также по республике прогнозируется усиление ветра, на севере, северо-западе и востоке страны ночью и утром ожидается туман, а 16 сентября на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

В то же время температура воздуха днем на западе республики +20+30°С, на северо-западе +12+25°С, на востоке +5+18°С, на юге +23+32°С. На севере и в центре Казахстана температура понизится до +10+18°С, на юго-востоке, наоборот, повысится до +15+27°С.

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