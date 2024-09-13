Дональд Трамп заявил, что больше не будет участвовать в дебатах с Камалой Харрис

CentralAsia (CA) - Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп отказался от повторных дебатов с соперницей от демократов, действующим вице-президентом Камалой Харрис.

«Когда боксер проигрывает бой, первые слова, которые он произносит: «Я хочу реванш». Опросы ясно показывают, что я выиграл дебаты у Камалы Харрис, радикального левого кандидата от демократов, и она немедленно потребовала проведения новых. <…> Третьих дебатов не будет!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Политик обвинил Харрис и президента США Джо Байдена в том, что они «разрушили страну». По его словам, «проблемы, вызванные Камалой и Джо», уже подробно обсуждались во время дебатов Трампа с ними.

Трамп отметил, что Харрис «не явилась на дебаты на Fox и отказалась выступать на NBC и CBS». По его словам, вице-президенту следует «сосредоточиться на том, что она должна была сделать за прошедшие почти четыре года».

В июне Дональд Трамп провел дебаты против действующего президента США Джо Байдена. Тот провалил их и вышел из президентской гонки. Вместо него кандидатом от Демократической партии США стала вице-президент Камала Харрис.

Дебаты между Харрис и Трампом прошли 10 сентября. Участники опроса CNN и аналитики посчитали победителем кандидатку от демократов. По информации The New York Times, соратники Трампа тоже считают, что он проиграл.