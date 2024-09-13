Еще одно массовое отравление школьников произошло в Казахстане

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CentralAsia (KZ) - 16 детей отравились в Мангистауской области Казахстана, сообщило управление здравоохранения региона.

12 сентября в селе Бейнеу учащиеся школы имени Жумагали Калдыгараева обратились в районное отделение скорой помощи с жалобами на боли в животе.

«В приёмном отделении детям провели оральную регидратацию (восполнение потерь жидкости) и инфузионную терапию (поставили капельницы)», – говорится в сообщении.

Школьники в тот же день вернулись домой, а 13 сентября – за парты.

Специалисты районного санитарно-эпидемиологического управления отобрали пробы пищи и питьевой воды в школе. Их отправили на экспертизу.

Это второй случай с начала учебного года. Массовое отравление детей в школе №8 Мунайлинского района Мангистауской области произошло 6 сентября. Дети жаловались на боли в животе, повышение температуры тела. Всего пострадали 460 учащихся. Полиция возбудила уголовное дело по статье 304 Уголовного кодекса «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов». Выяснилось, что хозяина столовой уже наказывали за нарушения в этом году. Премьер поручил проверить все школьные столовые страны.

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