Сегодня исполняется 34 года со дня создания постоянно действующего парламента Монголии

CentralAsia (MNG) - Председатель Великого Государственного Хурала (парламента) Амарбаясгалан Дашзэгвэ выступил с поздравлением по случаю 34-летия создания постоянно действующего парламента Монголии.

В своем поздравлении спикер парламента отметил: «Хочу поздравить весь монгольский народ, парламентариев всех поколений, сотрудников Администрации парламента с 34-летием со дня создания постоянно действующего парламента, который является гарантией независимости, суверенитета, иммунитета демократического правления, верховенство закона, права и свободы человека.

13 сентября 1990 года Государственный Малый Хурал созвал свою первую сессию, и менее чем за два года был разработан проект новой Конституции на основе общечеловеческих ценностей и прошел переходный путь определения правовой основы регулирования общественных отношений. Развитие парламентаризма в подлинном их значении началась, когда созданный в 1992 году парламент был избран всем народом и стал высшим органом государственной власти с единоличной законодательной властью.

В рамках конституционных поправок 2023 года на девятых парламентских выборах впервые был создан парламент из 126 членов, что открыло совершенно новую страницу в истории парламента Монголии.

Изменения в системе укрепили парламентское управление, улучшили возможности народного представительства, создали базовые условия для конкуренции и плюрализма мнений в государственной политике и заложили основу для формирования прозрачного, эффективного и современного парламента, обеспечивающего представительство многих партий и социальные группы.

Недавно сформированный парламент создал 53 рабочие группы в рамках закона и правовых реформ, включая разработку стратегического плана на следующие четыре года. В качестве спикера парламента я выдвинул “Политику трех совершенств” или инициативу по созданию комплексной и понятной нормативно-правовой среды, ориентированной на человека, отвечающей требованиям времени. Также, предоставив возможность общественности участвовать в законодательном процессе, сделав ее деятельность более открытой для средств массовой информации, строго соблюдая этику и ответственность депутатов, мы восстановим доверие общества к парламенту и активизируем региональное межпарламентское сотрудничество.

Парламент является ядром управления, которое несет надежды народа и служит их интересам, а также является гарантией демократии. Поэтому общей целью нашего парламента является уважение человека, соответствие международным тенденциям, принятие законов, которые идут в ногу с быстрым развитием современного общества, контроль за их выполнением и сохранение их в неизменном виде.

Пусть вечно укрепляется парламентская демократия Монголии и процветает наша Родина».

источник: монцамэ

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