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Подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки кадров с Dohwa Engineering

CentralAsia (MNG) -  

Мэрия города Улаанбаатар, Монгольский государственный университет науки и технологий и южнокорейская компания Dohwa Engineering подписали трехсторонний Меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки кадров.

Меморандум подписали заместитель мэра Улаанбаатара по вопросам социальной сферы, зеленого развития, загрязнения воздуха и окружающей среды Л.Хосбаяр, ректор Монгольского Государственного университета науки и технологий, доктор, профессор Т.Намдан и генеральный директор по вопросам транспорта компании Dohwa Engineering Чо Су Дун.

Таким образом, будет создана и внедрена совместная система образования между Монголией и Республикой Корея для подготовки специалистов, необходимых для проекта строительства метро в городе Улаанбаатаре. В частности, совместное присуждение ученых степеней, разработка учебных программ, подготовка преподавателей и прохождения стажировки в компании Dohwa Engineering. Для формирования команды, которая будет в дальнейшем реализовать проект, важна реализация проекта 2+2. В рамках проекта студенты будут учиться два года в Монгольском Государственном университете науки и технологий и еще два года в Республике Корея.

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