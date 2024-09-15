Землетрясения формируют крупные золотые самородки, - учёные

CentralAsia (CA) - Австралийские учёные установили, что землетрясения играют ключевую роль в формировании крупных золотых самородков, сообщает The Guardian.

Крупные золотые самородки часто находят на значительной глубине вдоль трещин и разломов в кварце. Учёные объяснили, что мощные сейсмические силы создают в кварце электрические поля, которые способствуют образованию золотых месторождений.

Кварц – уникальный минерал, встречающийся в больших количествах и обладающий пьезоэлектрическими свойствами. Это означает, что при механическом воздействии на кварц он может генерировать электрический заряд.

Австралийские учёные провели эксперименты, которые показали, что сейсмические волны могут создавать в кварце достаточно сильные электрические напряжения для извлечения растворённого золота из окружающих жидкостей. Это приводит к образованию золотых наночастиц на поверхности кварца, которые затем сливаются в крупные самородки.

«Пьезоэлектрическая теория может объяснить концентрацию золота в самородках и помочь в поисках богатых золотых месторождений», – прокомментировала доктор Тайя Торвелла из Университета Лидса.