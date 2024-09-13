Северная Корея впервые показала завод по производству компонентов ядерного оружия.

CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия и базу по производству ядерных материалов для атомного оружия, сообщает ЦТАК.

Как пишет Reuters, Северная Корея впервые показала фото центрифуг, которые производят топливо для ядерных бомб.

Северокорейский лидер осмотрел производство боеголовок для ядерного оружия. Он также распорядился увеличить количество центрифуг для обогащения урана. По его мнению, для наращивания арсенала «в геометрической прогрессии» нужно «не останавливаться на достижениях, которых мы достигли на данный момент».

Ким Чен Ын утверждает, что в последнее время «ядерные угрозы со стороны американских империалистов и их сателлитов становятся более откровенными» и «выходят за красную линию». По его словам, КНДР надо «заняться вопросами безопасности», чтобы иметь возможность «ответить Соединенным Штатам». Он уверен в необходимости «реагировать на ядерные угрозы».

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