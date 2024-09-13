В Китае впервые за 40 лет повысят пенсионный возраст

CentralAsia (CA) - Из-за проблем с демографией Китай впервые более чем за 40 лет повышает пенсионный возраст. Об этом сообщает Bloomberg.

В течение 15 лет, начиная с 1 января 2025 года, пенсионный возраст для мужчин увеличится с 60 до 63 лет, а для женщин - с 50 и 55 до 55 и 58 лет. Также с 2030 года работникам придётся дольше делать взносы на свои пенсионные счета, чтобы получить право на получение пенсионных выплат - не 15, а 20 лет.

Этот шаг должен замедлить сокращение рабочей силы и облегчить пенсионную нагрузку, что давит на вторую экономику мира, но рискует усилить общественное недовольство на фоне замедления экономики. В китайских соцсетях уже наблюдается всплеск гнева.

На данный момент пенсионный возраст в Китае один из самых низких в мире.