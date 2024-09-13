В Китае впервые за 40 лет повысят пенсионный возраст

- Азия и мир, общество
- 16:42, 13 сентября 2024
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CentralAsia (CA) - Из-за проблем с демографией Китай впервые более чем за 40 лет повышает пенсионный возраст. Об этом сообщает Bloomberg.
В течение 15 лет, начиная с 1 января 2025 года, пенсионный возраст для мужчин увеличится с 60 до 63 лет, а для женщин - с 50 и 55 до 55 и 58 лет. Также с 2030 года работникам придётся дольше делать взносы на свои пенсионные счета, чтобы получить право на получение пенсионных выплат - не 15, а 20 лет.
Этот шаг должен замедлить сокращение рабочей силы и облегчить пенсионную нагрузку, что давит на вторую экономику мира, но рискует усилить общественное недовольство на фоне замедления экономики. В китайских соцсетях уже наблюдается всплеск гнева.
На данный момент пенсионный возраст в Китае один из самых низких в мире.