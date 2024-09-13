Минобороны России сообщило о трех попытках прорыва ВСУ через границу Курской области
- Азия и мир, общество
- 17:05, 13 сентября 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Минобороны России сообщило о трех попытках украинской армии прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый путь, Медвежье и Веселое в Курской области РФ.
Согласно сводке ведомства, за прошедшие сутки военные также отразили контратаку ВСУ в направлении Обуховки и сорвали две попытки атак в населенных пунктах Камышевка и Борки.
Наступательные действия, как сообщает военное ведомство, российские военные продолжают в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки Курской области.
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