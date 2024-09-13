КНБ Казахстана опроверг информацию о давлении на игрока по кокпару из Кыргызстана

CentralAsia (KZ) - В Комитете национальной безопасности Казахстана опровергли информацию о давлении на игрока по кокпару из Кыргызстана в финале на V Всемирных играх кочевников.

«В СМИ и социальных сетях распространена информация об оказанном на игрока сборной Кыргызстана по кокпару давлении со стороны сотрудника КНБ. Данная информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули также, что сотрудники КНБ не участвовали в обеспечении безопасности и общественного порядка на Всемирных играх кочевников.

Во время финального матча по кокпару игрок казахстанской сборной Улан Байтореев дважды ударил камчой соперника из Кыргызстана Кубанычбека Султан уулу. Затем произошла потасовка между игроками, и матч был приостановлен. На церемонии награждения кыргызстанские спортсмены сняли свои серебряные медали и покинули сцену.

Руководитель сборной Кыргызстана по көкпару Эрлан Абдыкапаров сказал, что к ним подошел сотрудник КНБ и «начал пугать». Кыргызстан подал протест на результат матча против Казахстана.

Решающая игра с участием сборных Кыргызстана и Казахстана прошла 12 сентября и завершилась в пользу сборной Казахстана со счетом 5:4.

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