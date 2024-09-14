В Казахстане ожидаются дожди и заморозки

CentralAsia (KZ) - В выходные дни по-прежнему обширный антициклон будет охватывать большую часть территории Казахстана, поэтому сохраняется погода без осадков, пишет Казгидромет.

Лишь на севере, востоке и в центре страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди: на востоке республики в ночные часы могут перейти в снег. По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман, 16 сентября на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

Температура воздуха днем ожидается: на западе республики +20+30°С, на северо-западе +12+25°С, на востоке +5+18°С, на юге +23+32°С, на севере и в центре страны понизится от +15+23°С до +10+18°С, на юго-востоке повысится от +10+23°С до +15+27°С.

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