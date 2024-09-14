Госдепартамент США прокомментировал предупреждения Путина о войне с НАТО

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер прокомментировал вчерашние высказывания президента России о том, что разрешение на применение Украиной западного оружия большой дальности по целям в глубине российской территории будет равнозначно прямому участию стран НАТО, в том числе США, в войне в Украине, пишет Би-би-си.

«Это очень похоже на то, что он говорил в течение последних двух с половиной лет», — сказал Миллер на брифинге для прессы.

«На самом деле это не новое заявление, но мы уделяем пристальное внимание всему, что он говорит. Я бы сказал так: президент Путин — это тот человек, который мог бы закончить эту войну сегодня, если бы захотел. Единственная причина, по которой мы вообще обсуждаем предоставление американских возможностей Украине и возможностей наших союзников по НАТО и коалиции из 50 стран, которую мы собрали по всему миру, — это потому, что Путин продолжает упорствовать в своей незаконной войне, продолжает попытки насильно забрать территорию Украины», — продолжил он.

«Если президент России не хочет разговаривать о том, какие возможности мы можем предоставить Украине, то закончить этот разговор очень легко — для этого он должен закончить эту незаконную войну», - сказал Миллер.

На просьбу уточнить, готовы ли в Госдепартаменте оспорить утверждение Путина о том, что такое использование оружия будет означать прямое участие США и НАТО в войне, Миллер ответил, что США не будут сами участвовать в войне в Украине, но продолжат помогать ей защищаться вместе с коалицией их союзников.

Путин в четверг заявил, что украинская армия неспособна самостоятельно управлять и наводить на цели натовское оружие большой дальности, поэтому за нее это будут делать «военнослужащие стран НАТО», что и приведет к изменению природы войны.