Август 2024 года был самым жарким за всю историю наблюдений

CentralAsia (CA) - По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США и НАСА, это был самый теплый август за всю историю наблюдений, который стал 15-м месяцем подряд с рекордно высокими глобальными температурами, что само по себе является рекордом, пишет Всемирная метеорологическая организация.

Служба Европейского союза по изменению климата Copernicus заявила, что это был самый теплый август за всю историю наблюдений (с августа 2023 года).

Лето в Северном полушарии (бореальное) было самым жарким за всю историю наблюдений, а в июле был самый жаркий день за всю историю наблюдений. Глобальные температуры как в июле, так и в августе 2023 и 2024 годов были значительно выше всех зафиксированных ранее.

Глобальные сводки из других международных климатических центров будут доступны в ближайшие дни.

ВМО объединяет шесть международных наборов данных для составления сводных рейтингов своих отчетов о состоянии климата. Он опубликует предварительный отчет о состоянии глобального климата за 2024 год для конференции ООН по изменению климата COP29, которая состоится в Азербайджане в ноябре.

Экстремальные погодные условия, включая сильную жару, экстремальные осадки и засуху, сопровождавшиеся наводнениями и лесными пожарами, в августе продолжали вызывать опустошение и отчаяние во многих странах.

На данный момент 2023 год является самым теплым за всю историю наблюдений. Температура - это лишь один из показателей изменения климата. К другим относятся океаническая жара, морской лед и ледниковники.

По данным Службы по изменению климата Copernicus и отчетов NOAA, в августе площадь морского льда в Мире была второй по величине за всю историю наблюдений, при этом Арктический морской лед был четвертым по величине, а Антарктический – вторым по величине за всю историю наблюдений.

В августе мировой океан был вторым по температуре за всю историю наблюдений. На большей части экваториальной части Тихого океана наблюдались температуры поверхности моря, близкие к средним, и прогнозы предполагали возможный переход к Ла-Нинья в течение осени, однако во многих регионах температура поверхности моря по всему океану оставалась необычно высокой.

Августовские температуры были выше средних на большей части земной поверхности, за исключением Аляски, восточной части России, южной части Южной Америки, Центральной Африки и западно-Центральной Азии.