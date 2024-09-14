Европейские страны экстренно готовятся к мощным ливням и снегу

CentralAsia (CA) - По данным местных метеостанций, начавшиеся в Чехии сильные ливни повлекут за собой негативные стихийные последствия в Польше, Германии, Австрии и Словакии, пишет DW.

В высокогорье на польско-чешской границе ожидается до 400 мм осадков. Польские власти на фоне этого уже объявили высшую степень готовности к непогоде в южных регионах страны, а в Австрии и Словакии отменили массовые мероприятия в выходные.

Министр окружающей среды Чехии Петр Хладик сравнил ситуацию с той, которую население страны пережило в 1997 и 2002 годах, когда наводнения привели к гибели десятков людей и ущербу на несколько миллиардов евро.

Кроме того, в некоторых частях Альп в Баварии ожидается от 60 до 100 мм осадков, а Немецкая метеорологическая служба прогнозирует первые сильные снегопады в этом году: в регионах на высоте более 1500 метров ожидается до 50 сантиметров снега.