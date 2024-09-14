Шавкат Мирзиёев встретился с победителями и призерами XVII летних Паралимпийских игр

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 сентября провел встречу с победителями и призерами XVII летних Паралимпийских игр.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента РУз, в мероприятии приняли участие руководство Национального паралимпийского комитета и спортивных федераций, тренеры, родители спортсменов, представители государственных и общественных организаций.

Соревнования проходили с 28 августа по 8 сентября в столице Франции Париже. В них участвовали около 4,4 тысячи паралимпийцев из 168 стран. Из Узбекистана в 9 видах спорта выступили 65 параатлетов.

На Паралимпийских играх спортсмены из Узбекистана завоевали 10 золотых, 9 серебряных, 7 бронзовых - всего 26 медалей. Они заняли 13-е место в общекомандном зачете, а также 3-е место в Азии и 1-е – среди тюркских, исламских стран и в Содружестве Независимых Государств.

Президент от имени народа поздравил спортивную общественность с достигнутыми результатами.

«Паралимпийские игры – это демонстрация воли, мужества и стойкости, добра и гуманизма. Вы покорили высокие рубежи и стали настоящими героями соревнований. В спортивной истории Узбекистана есть много побед. Но столь рекордных для нас достижений на Паралимпийских играх не было никогда», - сказал Шавкат Мирзиёев.

На церемонии были также чествованы родители и близкие спортсменов. Президент РУз выразил благодарность тренерам, психологам и специалистам, которые вложили свои усилия в подготовку атлетов.

Президент отметил, что в Узбекистане продолжается активная поддержка людей с ограниченными возможностями, создаются инклюзивные условия для занятия спортом. В этом направлении значительную работу ведут Национальное агентство социальной защиты и Ассоциация адаптивных видов спорта.

Глава государства подчеркнул, что в будущем особое внимание будет уделяться расширению видов спорта для людей с инвалидностью и обеспечению их социальной адаптации в обществе.

В ходе встречи также обсуждались вопросы подготовки к Паралимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Особое внимание было уделено необходимости разработки четкой стратегии, направленной на расширение участия в спортивных дисциплинах, повышение уровня подготовки и достижение высоких результатов. Планируется развитие спортивной медицины, фармакологии и диетологии, а также стимулирование деятельности психологов, работающих с паралимпийцами.

В соответствии с указом президента Республики Узбекистан от 12 сентября, группа спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на XVII летних Паралимпийских играх в Париже, была удостоена почетных званий, орденов и медалей. На мероприятии состоялось торжественное вручение этих наград.

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