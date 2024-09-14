Прогноз погоды по Узбекистану на 15 сентября: Днем до +32°

Узбекистан, погода

11:59, 14 сентября 2024

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CentralAsia (UZ) - Прогноз погоды на 15 сентября с 20 часов 14 сентября до 20 часов 15 сентября, сообщает Узгидромет. Ташкент Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 29-31°. Республика Каракалпакстан, Хорезмская область Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°. Бухарская, Навоийская области Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°. Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. Андижанская, Наманганская, Ферганская области Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 27-32°. По горным районам Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia