Прогноз погоды по Узбекистану на 15 сентября: Днем до +32°

- Узбекистан, погода
- 11:59, 14 сентября 2024
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CentralAsia (UZ) - Прогноз погоды на 15 сентября с 20 часов 14 сентября до 20 часов 15 сентября, сообщает Узгидромет.
Ташкент
Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с.
Температура ночью 14-16°, днем 29-31°.
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с.
Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.
Бухарская, Навоийская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с.
Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15°, днем 27-32°.
По горным районам
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10°, днем 18-23°.