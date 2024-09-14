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Прогноз погоды по Узбекистану на 15 сентября: Днем до +32°

CentralAsia (UZ) -  Прогноз погоды на 15 сентября с 20 часов 14 сентября до 20 часов 15 сентября, сообщает Узгидромет.

Ташкент

Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с.

Температура ночью 14-16°, днем 29-31°.

Республика Каракалпакстан, Хорезмская область

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.

Бухарская, Навоийская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 27-32°.

По горным районам

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 18-23°.

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