Украинская ПВО ночью сбила 72 «Шахеда», - ВСУ

CentralAsia (CA) - В результате противовоздушного боя ночью на 14 сентября сбито 72 из 76 российских ударных БпЛА, сообщают Воздушные силы Украины.

БпЛА сбиты в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей.

Кроме того, два российских беспилотника локально потеряны на территории Украины, еще два – вернулись в Россию, пишет ВСУ.