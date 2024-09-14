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Украинская ПВО ночью сбила 72 «Шахеда», - ВСУ

CentralAsia (CA) -  В результате противовоздушного боя ночью на 14 сентября сбито 72 из 76 российских ударных БпЛА, сообщают Воздушные силы Украины.

БпЛА сбиты в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей.

Кроме того, два российских беспилотника локально потеряны на территории Украины, еще два – вернулись в Россию, пишет ВСУ.

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