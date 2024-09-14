Главнокомандующий ВС Мьянмы попросил о международной помощи после сильных наводнений

// Nyein Chan Naing/EPA

CentralAsia (CA) - Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы обратился с редкой просьбой об иностранной помощи, чтобы справиться со смертоносными наводнениями, которые привели к перемещению сотен тысяч людей, которые уже пережили три года гражданской войны, пишет Al Jazeera.

Наводнения и оползни, вызванные проливными дождями, принесенными тайфуном «Яги», одним из самых смертоносных штормов, обрушившихся на Азию в этом году, унесли жизни по меньшей мере 33 человек, сообщило правительство, добавив, что более 235 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Военные Мьянмы ранее блокировали или препятствовали приему гуманитарной помощи из-за рубежа.

Независимое новостное издание Myanmar Now сообщило, что число погибших от Яги, в результате которой погибли по меньшей мере 300 человек во Вьетнаме, Таиланде, Лаосе и на Филиппинах, составило 66 человек.

Некоторые здания в Мьянме были затоплены паводковыми водами, и жители, включая женщин и детей, оказались на крышах, прежде чем спасатели спустили их на лодки.

Представитель военных сообщил, что связь с некоторыми районами страны потеряна, и они расследуют сообщения о том, что десятки людей были погребены под оползнями в районе золотодобычи в центральном регионе Мандалай.

По данным правительства, спасены по меньшей мере 3600 человек.