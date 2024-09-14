Токаев подписал указ о награждении орденами призёров Паралимпиады и их тренеров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за высокие спортивные достижения на XVII летних Паралимпийских играх, прошедших в Париже, государственными наградами отмечен ряд спортсменов и их тренеров, сообщает 14 сентября Акорда.

В частности, обладатель золотой медали Дегтярев Давид Мамиевич награжден орденом «Барыс» I степени. Науатбек Ақмарал Маратқызы, также поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета, отмечена орденом «Барыс» III степени. Завоевавшие серебряные медали Габбасов Еркин Тлеугабылович, Жумагали Нурдаулет Максутович и Шамей Ергали стали кавалерами ордена «Парасат». Орденом «Құрмет» награждены бронзовые призеры Паралимпиады Мукашбеков Дастан Муратович, Райфова Зарина Райфовна, Федосова Даяна Владимировна и Шукурбеков Жұрқамырза Бақытұлы.

Высоких наград удостоены также главные тренеры национальной сборной и личные тренеры спортсменов. 5 наставников награждены орденом «Парасат», 7 – орденом «Құрмет». 2 тренера удостоены почетной грамоты президента Республики Казахстан.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения