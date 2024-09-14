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Всемирный банк примет участие во второй фазе сохранения Аральского моря

CentralAsia (KZ) -  Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов встретился c представителями Всемирного банка во главе с руководителем Глобальной практики управления водными ресурсами в Европе и Центральной Азии Уинстоном Ю. Стороны обсудили сохранение Северного Арала и другие совместные проекты.

Как сообщает Минводресурсов Казахстана, представители Всемирного банка сказали о важности сохранения Аральского моря не только для Казахстана, но и для всей Центральной Азии, отметив, что первая стадия проекта была успешной.

Также представители Всемирного банка предложили Казахстану принять участие в разработке региональной программы, в рамках которой во всех государствах Центральной Азии будут реализованы схожие проекты. Таким проектом может стать продолжение совместных работ по реконструкции ирригационных и дренажных систем.

Министр предложил представителям Всемирного банка присоединиться к работе по автоматизации учета и мониторинга водных ресурсов на трансграничных реках

«Для реализации по-настоящему масштабных проектов, как сохранение Аральского моря, мы активно привлекаем наших иностранных партнеров, а также взаимодействуем с соседними странами. Надеюсь, наша совместная со Всемирным банком работа над вторым этапом проекта окажется такой же успешной, как и его первая стадия», - сказал Н.Нуржигитов.

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