Россия совершила обмен пленными с Украиной по формуле 103 на 103
- Азия и мир, политика
- 17:33, 14 сентября 2024
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CentralAsia (CA) - 14 сентября в результате переговорного процесса возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, сообщает Министерство обороны России.
Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ.
В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Беларуси.
Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, отмечает Минобороны РФ.
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