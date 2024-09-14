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Россия совершила обмен пленными с Украиной по формуле 103 на 103
// Кадры Минобороны РФ

CentralAsia (CA) -  14 сентября в результате переговорного процесса возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, сообщает Министерство обороны России.

Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ.

В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Беларуси.

Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, отмечает Минобороны РФ.

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