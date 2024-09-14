экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
11 человек погибли в результате израильского авиаудара по городу Газа
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Палестинские врачи, которые работают в одной из больниц в Газе, сообщили, что в результате очередного израильского авиаудара по городу погибли 11 человек, пишет BILD.

Среди жертв — четверо несовершеннолетних и три женщины.

Ракета, как утверждается, попала в дом одной из семей в квартале Туффа. Израильские военные пока что не комментируют эти сообщения.

В то же время боевики ливанской террористической группировки «Хезболла» сегодня выпустили по Израилю в общей сложности 55 ракет. Об этом сообщает Армия обороны Израиля. По словам военных, ракеты, которые не удалось перехватить, упали в районах, где не живут люди. После атаки пожарным пришлось тушить несколько очагов возгорания. Утверждается, что израильская армия нанесла ответные удары по пусковым установкам «Хезболлы».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com