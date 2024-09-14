11 человек погибли в результате израильского авиаудара по городу Газа

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CentralAsia (CA) - Палестинские врачи, которые работают в одной из больниц в Газе, сообщили, что в результате очередного израильского авиаудара по городу погибли 11 человек, пишет BILD.

Среди жертв — четверо несовершеннолетних и три женщины.

Ракета, как утверждается, попала в дом одной из семей в квартале Туффа. Израильские военные пока что не комментируют эти сообщения.

В то же время боевики ливанской террористической группировки «Хезболла» сегодня выпустили по Израилю в общей сложности 55 ракет. Об этом сообщает Армия обороны Израиля. По словам военных, ракеты, которые не удалось перехватить, упали в районах, где не живут люди. После атаки пожарным пришлось тушить несколько очагов возгорания. Утверждается, что израильская армия нанесла ответные удары по пусковым установкам «Хезболлы».