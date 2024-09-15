В Египте опрокинулся автобус с российскими туристами

CentralAsia (CA) - Автобус с российскими туристами попал в аварию на трассе Суэц-Каир в Египте. Пострадал 21 россиянин, погибших нет, сообщает Cairo24.

Автобус следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте, из-за чего автобус опрокинулся на бок.

Внутри находились четыре египтянина и 43 туриста, среди которых были 11 граждан Турции, двое граждан Великобритании, 21 россиянин и 9 итальянцев.