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В Египте опрокинулся автобус с российскими туристами

CentralAsia (CA) -  Автобус с российскими туристами попал в аварию на трассе Суэц-Каир в Египте. Пострадал 21 россиянин, погибших нет, сообщает Cairo24.

Автобус следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте, из-за чего автобус опрокинулся на бок.

Внутри находились четыре египтянина и 43 туриста, среди которых были 11 граждан Турции, двое граждан Великобритании, 21 россиянин и 9 итальянцев.

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