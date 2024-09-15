Ночью российская ПВО сбила 29 украинских беспилотников над 7 регионами России

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CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи пресечена попытка Украины совершить атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщает Минобороны России.

Дежурными средствами ПВО уничтожено двадцать девять украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых: пятнадцать сбиты над территорией Брянской области; пять – над Курской областью; четыре – над Смоленской областью; два – над Орловской областью и по одному – над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей.

🔹 Минобороны России