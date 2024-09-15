ВОЗ одобрила первую вакцину против оспы обезьян

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вакцина MVA-BN станет первой вакциной против оспы, которая будет включена в ее список для предварительной квалификации.

Ожидается, что предварительное квалификационное одобрение облегчит своевременный и расширенный доступ к этому жизненно важному продукту в сообществах, испытывающих острую потребность, снизит передачу инфекции и поможет сдержать вспышку. Оценка ВОЗ на предмет предварительной квалификации основана на информации, представленной производителем, компанией Bavarian Nordic A/S, и обзоре Европейского агентства по лекарственным средствам, регулирующего органа, ответственного за эту вакцину.

Вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в виде инъекции в 2 дозы с интервалом в 4 недели. После предварительного хранения в холодильнике вакцину можно хранить при температуре 2-8°C в течение 8 недель.