16 сентября суд в США рассмотрит аргументы, может ли правительство запретить TikTok, основываясь на доказательствах, которые оно не хочет, чтобы кто-либо видел

CentralAsia (CA) - На следующей неделе суд рассмотрит аргументы о том, может ли правительство США запретить TikTok, основываясь на доказательствах, которые оно не хочет, чтобы кто-либо, включая компанию, занимающуюся социальными сетями, видел, пишет The Verge.

16 сентября Апелляционный суд округа Колумбия заслушает устные аргументы по делу TikTok против Гарленда, оспариванию первой поправки TikTok к законодательству, которая, по его утверждению, равносильна запрету. Это борьба не только за свободу слова, но и за то, может ли Министерство юстиции возбудить дело, используя секретные материалы, которые его оппонент не может просмотреть или оспорить. Правительство утверждает, что TikTok представляет собой явную угрозу национальной безопасности, но говорит, что раскрытие причин тоже было бы угрозой.

Как сказал изданию старший судебный аналитик Bloomberg Intelligence Мэтт Шеттенхельм, специализирующийся на технологиях и телекоммуникациях, суды будут действовать здесь очень осторожно. «Особенно в случае с Первой поправкой, подобной этой, когда она фактически запрещает одну из наших ведущих платформ по защите свободы слова в стране, идея о том, что вы собираетесь делать это по секретным причинам, о которых вы даже не сообщаете самой компании, может вызвать беспокойство у судей», - подчеркнул он.

Иск к TikTok основан на законе, подписанном президентом Джо Байденом еще в апреле. Закон требует, чтобы материнская компания TikTok, ByteDance, продала его в течение девяти месяцев некитайской компании; если это не удастся, приложение будет фактически запрещено в США - если только президент не предоставит ему несколько месяцев на заключение сделки. TikTok утверждает, что закон неконституционно приведет к остановке работы, обвиняя правительство в беспрецедентном шаге по прямому выделению и запрету TikTok.

В заявлениях, впервые поданных 28 июля, правительство изложило свою позицию в защиту, сделав ряд заявлений о рисках, связанных с TikTok. Претензии основывались на десятках страниц отредактированных секретных материалов. Министерство юстиции настаивало на том, что оно не пыталось вести судебный процесс тайно, но, сославшись на соображения национальной безопасности, попросило представить секретные материалы ex parte, что означало, что только одна сторона (и коллегия судей) сможет их увидеть.