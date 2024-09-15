На Солнце произошла мощная вспышка класса Х5.3

CentralAsia (CA) - На Солнце произошла мощная вспышка класса Х5.3, есть вероятность магнитных бурь на Земле, пишет РИА Новости.

Взрыв зарегистрирован на восточном краю Солнца в активной области № 3825, которая вчера появилась на обращенной к Земле стороне.

Исходя из местоположения вспышки, есть небольшая вероятность касательного удара по Земле.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к сбоям в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. При высокой мощности они вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.