За эту неделю Россия применила против Украины более 800 авиабомб и 300 ударных беспилотников, - Зеленский
- Азия и мир, политика
- 12:55, 15 сентября 2024
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CentralAsia (CA) - За эту неделю россияне применили против Украины около 30 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 300 ударных беспилотников, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Украине нужна сильная поддержка партнеров в защите жизни от России: ПВО, дальнобойность, поддержка украинских воинов, сказал он.
«Все то, что поможет заставить Россию завершить эту войну», - сказал он.
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