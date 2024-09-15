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За эту неделю Россия применила против Украины более 800 авиабомб и 300 ударных беспилотников, - Зеленский

CentralAsia (CA) -  За эту неделю россияне применили против Украины около 30 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 300 ударных беспилотников, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украине нужна сильная поддержка партнеров в защите жизни от России: ПВО, дальнобойность, поддержка украинских воинов, сказал он.

«Все то, что поможет заставить Россию завершить эту войну», - сказал он.

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