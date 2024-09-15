Прогноз погоды по Узбекистану на 17-19 сентября

- Узбекистан, погода
- 16:18, 15 сентября 2024
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CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 17-19 сентября.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, 17-18 сентября без осадков. 19 сентября в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, 17 сентября ночью и утром в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. 18 сентября без осадков. 19 сентября в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков, лишь 19 сентября к вечеру в отдельных районах Кашкадарьинской области возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, 17 сентября ночью и утром в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. 18-19 сентября без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
Предгорные и горные районы республики
Переменная облачность, 17 и 19 сентября местами кратковременный дождь, 17 сентября в высокогорьях возможен переход в снег. 18 сентября без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура 17 сентября ночью 9-14°, днем 12-17°, 18-19 сентября ночью 6-11°, днем 18-23°.