Прогноз погоды по Узбекистану на 17-19 сентября

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 17-19 сентября.

Каракалпакстан, Хорезмская область

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.

Бухарская, Навоийская области

Переменная облачность, 17-18 сентября без осадков. 19 сентября в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Переменная облачность, 17 сентября ночью и утром в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. 18 сентября без осадков. 19 сентября в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области

Переменная облачность, без осадков, лишь 19 сентября к вечеру в отдельных районах Кашкадарьинской области возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Переменная облачность, 17 сентября ночью и утром в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. 18-19 сентября без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.

Предгорные и горные районы республики

Переменная облачность, 17 и 19 сентября местами кратковременный дождь, 17 сентября в высокогорьях возможен переход в снег. 18 сентября без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура 17 сентября ночью 9-14°, днем 12-17°, 18-19 сентября ночью 6-11°, днем 18-23°.