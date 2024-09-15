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В Центральной Европе сильнейшие наводнения, жертвами стали более 6 человек

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере шесть человек в трёх странах стали жертвами катастрофических наводнений в Центральной Европе, пишет Euronews.

Шторм «Борис» принёс проливные дожди и ураганные ветры.

В Чехии на востоке Моравии пришлось эвакуировать несколько тысяч человек, более 50 тысяч домов остались без света. Местные власти называют наводнения сильнейшими примерно за столетие. В некоторых районах страны за три дня выпала трёхмесячная норма осадков. В Праге возводят защитные сооружения на случай выхода рек из берегов.

В Польше премьер-министр Дональд Туск лично обратился к жителям затронутых непогодой регионов, призывая их сотрудничать со спасателями и не отказываться от эвакуации, если её объявят.

В Австрии десятки муниципалитетов были объявлены властями «зонами бедствия», многие жители эвакуированы. На востоке страны приостановлено железнодорожное сообщение. В столице, Вене, закрыты несколько линий метро из опасений, что их может затопить.

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