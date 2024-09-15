В Центральной Европе сильнейшие наводнения, жертвами стали более 6 человек

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- 22:46, 15 сентября 2024
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- Обновлено: 22:48, 15 сентября 2024
CentralAsia (CA) - По меньшей мере шесть человек в трёх странах стали жертвами катастрофических наводнений в Центральной Европе, пишет Euronews.
Шторм «Борис» принёс проливные дожди и ураганные ветры.
В Чехии на востоке Моравии пришлось эвакуировать несколько тысяч человек, более 50 тысяч домов остались без света. Местные власти называют наводнения сильнейшими примерно за столетие. В некоторых районах страны за три дня выпала трёхмесячная норма осадков. В Праге возводят защитные сооружения на случай выхода рек из берегов.
В Польше премьер-министр Дональд Туск лично обратился к жителям затронутых непогодой регионов, призывая их сотрудничать со спасателями и не отказываться от эвакуации, если её объявят.
В Австрии десятки муниципалитетов были объявлены властями «зонами бедствия», многие жители эвакуированы. На востоке страны приостановлено железнодорожное сообщение. В столице, Вене, закрыты несколько линий метро из опасений, что их может затопить.